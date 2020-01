Eventi 211

Tutto pronto per la sagra del Mandorlo in Fiore: madrina dell'evento sarà Anna Falchi

Si incomincia il 28 febbraio per concludere l'8 marzo. Ricco il cartellone delle iniziative che si terranno ad Agrigento

18 Gennaio 2020 16:38

Confermata la presenza di Anna Falchi alla sagra del Mandorlo in Fiore, giunto quest'anno alla sua 75esima edizione.L'attrice, ma anche conduttrice televisiva, sarà la madrina della kermesse in programma ad Agrigento dal 28 febbraio all'8 marzo. La manifestazione è organizzata dal Parco della Valle dei Templi e dal Comune di Agrigento.

Confermata anche la presenza del duo comico palermitano I soldi spicci e di Sasà Salvaggio.

Di seguito, il programma degli eventi

Venerdì 28 febbraio

ore 9-10.30 Spettacoli per le scolaresche Auditorium Rosario Livatino presso ECUA

ore 17-18.30 Teatro Pirandello presentazione 20esimo festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” ed a seguire sfilata in piazza Cavour

ore 18.30-19.30 Spettacolo 20esimo festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” in piazza Cavour

Sabato 29 febbraio

ore 10.30 Spazio Temenos, Il mandorlo in fiore dagli albori, immagini e parole

ore 10.30 Tempio di Giunone 20esimo festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” presso la Via Sacra – Valle dei Templi – Passeggiata della Pace e Della Fraternità

Domenica 1 marzo

ore 9.30 Valle dei Templi 16esima Mezza Maratona della Concordia

ore 9.30 20esimo festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” Ffilata da Piazza Don Minzoni a piazza Cavour

ore 12 20esimo festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” spettacolo dei gruppi in piazza Cavour

ore 10.30 festival del Folklore Regionale sfilata da piazza Pirandello a piazza Cavour

ore 16-18.30 Tempio di Giunone spettacolo dei gruppi folkloristici regionali

ore 21-23 Palacongressi 20esimo festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”

Lunedì 2 marzo

ore 9.30-13.30 e ore 11.30-13 Spettacoli per le scolaresche Auditorium Rosario Livatino presso ECUA 20esimo Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”

ore 20.30-22.30 Museo archeologico Griffo Gala 20esimo festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” con spettacolo e conferimento premio “Claudio Criscenzo”

ore 21-22.30 teatro Pirandello Favola, Racconto in Musica Multietnica

Martedì 3 marzo

ore 9-10.30 e ore 11.30-13 Spettacoli per le scolaresche Auditorium Rosario Livatino presso ECUA 20esimo festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” e 65esimo Festival Internazionale del Folklore

ore 17 via Sacra – Valle dei Templi Sfilata ed accensione del tripode dell’amicizia innanzi al Tempio della Concordia

ore 20.30 Teatro Pirandello Rappresentazione dei Patrimoni Immateriali UNESCO

ore 20.30-22 Auditorium Livatino spettacolo 20esimo Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”

Mercoledì 4 marzo

ore 10 Istituti scolastici superiori, Adotta un patrimonio

ore 11-12.30 Museo Archeologico Griffo Giornata Europea dei Giusti

ore 9-10.30 e ore 11.30-13 Spettacoli per le scolaresche Auditorium Rosario Livatino presso ECUA 20esimo Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”

ore 17.30-20 65esimo festival Internazionale del Folklore Fiaccolata dell’Amicizia (Sfilata con tutti i gruppi partecipanti)

ore 23-2 Sala Bar dell’Amicizia

Giovedì 5 marzo

Spettacoli itineranti dei gruppi partecipanti al 65esimo Festival Internazionale del Folklore (in collaborazione con le pro loco e le associazioni territoriali)

ore 18.30 Girgenti, Fontanelle, Giardina Gallotti, Montaperto, Villaseta, Villaggio Peruzzo, Monserrato, San Leone, Villaggio Mosè

ore 20.30 Teatro Pirandello, Galà dei Patrimoni Immateriali dell’Unesco

ore 23-2 Sala Bar dell’Amicizia

Venerdì 6 marzo

ore 9.30-10.30 Prefettura di Agrigento Il prefetto e il sindaco ricevono le delegazioni territoriali, scambio di doni

ore 11.30-12.30 Piazza Cavour spettacolo patrimoni UNESCO e tradizioni nazionali

ore 11.30-12.30 Rappresentazioni itineranti per le vie della città

ore 9-10 Teatro della Posta Vecchia Teatro dell’Opera dei Pupi

ore 20.30-22.30 Palacongressi Rappresentazioni del Folklore internazionale (10 Gruppi) e Sala Bar dell’Amicizia

Sabato 7 marzo

ore 10.30 Tempio di Giunone e Piazza Cavour 65esimo Festival Internazionale del Folklore rappresentazione dei patrimoni immateriali UNESCO

ore 16-18 Palacongressi 65esimo Festival Internazionale del Folklore – 10 Gruppi rappresentazione dei patrimoni immateriali UNESCO

ore 19-21 Palacongressi 65esimo Festival Internazionale del Folklore – 10 Gruppi rappresentazione dei patrimoni immateriali UNESCO

Domenica 8 marzo

ore 10 Girgenti 65esimo Festival Internazionale del Folklore con Sfilata, Raduno Bandistico, Festival dei Carretti Siciliani

ore 15-17 Valle dei Templi Rappresentazione dei 10 migliori gruppi e premiazione conclusiva



