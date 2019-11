Salute 1281

Tutto pronto al Sant'Elia di Caltanissetta per l'inaugurazione del nuovo blocco operatorio

Otto nuove sale operatorie, annesse alla centrale di sterilizzazione Per un totale di circa 2000 metri quadrati

19 Novembre 2019

Coniuga efficienza e tecnologia il nuovo complesso operatorio che sarà inaugurato domani alle 9.30 all’ospedale S. Elia di Caltanissetta, alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci e dell'assessore alla Sanità Ruggero Razza.

Otto nuove sale operatorie, annesse alla centrale di sterilizzazione Per un totale di circa 2000 metri quadrati, che sono il motore portante di un monoblocco che tiene dentro di sé tutte le strutture dedicate all’emergenza urgenza. Dal piano – 1 al terzo piano questa piastra di emergenza - in cui le attività sono state avviate a partire dal 2011 - è concepita per offrire ai pazienti i trattamenti più adeguati in base al livello di gravità.

Al piano terra il pronto soccorso, al primo piano la cardiologia con l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologia e i due laboratori di Emodinamica, al secondo piano la prossima realizzazione della nuova rianimazione.

"Una visione strutturale moderna - ha detto il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone - che consente anche una migliore ottimizzazione delle risorse di personale e una logistica più funzionale per i pazienti. Nel nuovo complesso operatorio che sarà inaugurato vi è anche un’ulteriore area con cinque posti letto di terapia intensiva post-operatoria; si tratta dello spazio dedicato alla gestione e al monitoraggio dei pazienti nella fase post operatoria. Un’area che diventa anche un “polmone” in più nel caso in cui i posti letto di terapia intensiva fossero tutti occupati.

Una struttura all’avanguardia, dunque, che qualifica e valorizza ancor di più il ruolo del S. Elia quale DEA di II livello. La centralizzazione di tutte le attività chirurgiche in un unico sito - conclude il manager - consentirà di potenziare ulteriormente il livello di specializzazione, incrementare la complessità degli interventi e abbattere il numero di pazienti che sceglie di recarsi in un'altra realtà per essere curato (mobilità passiva).

