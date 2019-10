Salute 82

Tutela e valorizzazione del pane di Gela, primi passi per ottenere la certificazione Dop

Casartigiani ha riunito attorno ad un tavolo alcuni giovani imprenditori gelesi per ottenere il prestigioso riconoscimento

Redazione

04 Ottobre 2019 21:11

Casartigiani insieme ad un gruppo di giovani imprenditori gelesi,titolari d’impresa dei panificatori, si sono incontrati per discutere “la tutela e la valorizzazione del pane di Gela per ottenere la certificazione DOP, denominazione di origine protetta, che conferma la grande qualità del prodotto. Nel corso dell’incontro Casartigiani si e’ impegnata insieme agli imprenditori in questo percorso per il riconoscimento per il pane di Gela.il Presidente Antonio Ruvio,abbiamo iniziato un percorso non facile,ma positivo soprattutto per la categoria che finalmente e decisa a collaborare per ottenere questo risultato prestigioso per il pane di Gela. Finalità dell'accordo sono: a - promuovere il settore della panificazione del comprensorio con particolare riferimento ai prodotti tipici e tradizionali b - favorire una migliore informazione del consumatore sulle caratteristiche dei prodotti da forno per consentire una scelta più consapevole. CASARTIGIANI si impegna: - a sensibilizzare gli aderenti verso l’utilizzo di materie prime di qualità elevata e l’uso di tecniche di lavorazione che mantengano elevate la salubrità e le caratteristiche organolettiche del prodotto. - a recuperare e preservare i prodotti della tradizione e della tipicità (pane casereccio, focacce, etc.) - a esporre informazioni chiare ed esaurienti sulle caratteristiche dei prodotti in vendita.

