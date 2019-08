Attualita 207

Turismo, Caltanissetta risale nella classifica del Sole 24 ore grazie all'iniziativa dei privati

Il miracolo ha avuto origine dall’iniziativa di un privato, Giuseppe Cannavò, che nel 2015, attraverso la Uno@uno e in collaborazione con la Pro Loco, in occasione dell’Expo di Milano propose il format originale "Taste & Win"

Redazione

26 Agosto 2019 16:25

Turismo- L’Amministrazione di Caltanissetta affianchi i privati, soli artefici della crescita nella classifica del Sole 24Ore

“La consueta analisi del Sole 24Ore sul tempo libero nelle città quest’anno premia Caltanissetta, ponendola, pur in un quadro problematico per la Sicilia, nella parte alta della classifica e al primo posto per alcune peculiarità nell’indice del tempo libero-dichiara Giacomo Fiocchi, – La nuova posizione in classifica non è frutto del caso, ma purtroppo neanche di una attenta strategia della Amministrazione passata.



Il miracolo ha avuto origine dall’iniziativa di un privato, Giuseppe Cannavò, che nel 2015, attraverso la Uno@uno e in collaborazione con la Pro Loco, in occasione dell’Expo di Milano propose il format originale “Taste & Win”, dando la possibilità di vincere un soggiorno a Caltanissetta a quanti avessero scattato un selfie davanti alla Vara dell’Ultima cena del Biancardi, esposta nel padiglione siciliano di Expo.



L’idea vincente era quella di utilizzare abitudini e strumenti familiari al pubblico per promuovere il centro Sicilia, territorio tanto interessante quanto escluso dai normali circuiti turistici.



Da quell’occasione e tutte le volte che Taste& win è stato riproposto la città ha ospitato vincitori del soggiorno italiani e stranieri, vedendo allo stesso tempo crescere la visibilità di Caltanissetta sul web, anche con il contributo dei vincitori dei concorsi, i quali formano una sorta di zoccolo duro che veicola tutti i post e i video immessi in rete, alcuni dei quali hanno raggiunto oltre 100.000 visualizzazioni. Per noi operatori questo fenomeno ha comportato un costante incremento delle presenze e anche qualche sold out.



Il format (che ha fatto assegnare alla Pro Loco un prestigioso premio allo Smau di Napoli quale significativo metodo innovativo di propaganda del territorio) non si è interrotto e l’ultima edizione, che ha portato Caltanissetta al FICO di Bologna con la presentazione da parte del Gruppo Alessi del Rollo e della Cubaita, ha avuto notevole riscontro e nel prossimo mese aspettiamo i vincitori di alcuni premi.

Giova sottolineare, tutti autofinanziati da privati .



Mi sento di poter parlare anche a nome di Giuseppe D’Antona, presidente della Pro Loco, che condivide la mia soddisfazione ma anche le mie perplessità, quando dico che è il momento che l’Amministrazione attuale si svegli e contribuisca con quei mezzi cui non possono ancora supplire solo gli sforzi dei privati alla nuova vita turistica del nostro territorio- conclude l’imprenditore nisseno- Siamo all’inizio del mandato, è il momento perfetto per affiancare quei privati benemeriti, come Giuseppe Cannavò, Beatrice Giammusso, Lucia Cosentino, Marco Matta e i fratelli Alessi che hanno iniziato un percorso che potrà portare Caltanissetta ben più in alto in ogni classifica”.



https://www.youtube.com/watch?v=uS78FyoN8aI&t=279s



Turismo- L’Amministrazione di Caltanissetta affianchi i privati, soli artefici della crescita nella classifica del Sole 24Ore

“La consueta analisi del Sole 24Ore sul tempo libero nelle città quest’anno premia Caltanissetta, ponendola, pur in un quadro problematico per la Sicilia, nella parte alta della classifica e al primo posto per alcune peculiarità nell’indice del tempo libero-dichiara Giacomo Fiocchi, – La nuova posizione in classifica non è frutto del caso, ma purtroppo neanche di una attenta strategia della Amministrazione passata.



Il miracolo ha avuto origine dall’iniziativa di un privato, Giuseppe Cannavò, che nel 2015, attraverso la Uno@uno e in collaborazione con la Pro Loco, in occasione dell’Expo di Milano propose il format originale “Taste & Win”, dando la possibilità di vincere un soggiorno a Caltanissetta a quanti avessero scattato un selfie davanti alla Vara dell’Ultima cena del Biancardi, esposta nel padiglione siciliano di Expo.



L’idea vincente era quella di utilizzare abitudini e strumenti familiari al pubblico per promuovere il centro Sicilia, territorio tanto interessante quanto escluso dai normali circuiti turistici.



Da quell’occasione e tutte le volte che Taste& win è stato riproposto la città ha ospitato vincitori del soggiorno italiani e stranieri, vedendo allo stesso tempo crescere la visibilità di Caltanissetta sul web, anche con il contributo dei vincitori dei concorsi, i quali formano una sorta di zoccolo duro che veicola tutti i post e i video immessi in rete, alcuni dei quali hanno raggiunto oltre 100.000 visualizzazioni. Per noi operatori questo fenomeno ha comportato un costante incremento delle presenze e anche qualche sold out.



Il format (che ha fatto assegnare alla Pro Loco un prestigioso premio allo Smau di Napoli quale significativo metodo innovativo di propaganda del territorio) non si è interrotto e l’ultima edizione, che ha portato Caltanissetta al FICO di Bologna con la presentazione da parte del Gruppo Alessi del Rollo e della Cubaita, ha avuto notevole riscontro e nel prossimo mese aspettiamo i vincitori di alcuni premi.

Giova sottolineare, tutti autofinanziati da privati .



Mi sento di poter parlare anche a nome di Giuseppe D’Antona, presidente della Pro Loco, che condivide la mia soddisfazione ma anche le mie perplessità, quando dico che è il momento che l’Amministrazione attuale si svegli e contribuisca con quei mezzi cui non possono ancora supplire solo gli sforzi dei privati alla nuova vita turistica del nostro territorio- conclude l’imprenditore nisseno- Siamo all’inizio del mandato, è il momento perfetto per affiancare quei privati benemeriti, come Giuseppe Cannavò, Beatrice Giammusso, Lucia Cosentino, Marco Matta e i fratelli Alessi che hanno iniziato un percorso che potrà portare Caltanissetta ben più in alto in ogni classifica”.



https://www.youtube.com/watch?v=uS78FyoN8aI&t=279s



Scuola, 200 mila posti da assegnare. Potrebbero essere tante le messe a disposizione

News Successiva Turismo e prezzi salati nel Salento: panzerotto o calzone venduto a 5 euro in aeroporto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews