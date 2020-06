Salute 370

Tumori, 30 minuti di sedentarietà in meno riducono il rischio di morte

Dopo un monitoraggio di 5 anni, i ricercatori hanno calcolato che i più sedentari hanno un rischio di morire per un tumore dell'82% maggiore rispetto ai meno sedentari

Redazione

21 Giugno 2020 08:19

Ecco un motivo 'killer' per lottare contro la sedentarietà: stare troppo seduti aumenta il tuo rischio di cancro, mentre sostituire 30 minuti di sedentarietà con attività di livello da lieve a moderato (per esempio passeggiare normalmente e con passo rapido rispettivamente, o fare acqua gym, giardinaggio etc) riduce il rischio di morte per tumori dall'8% al 31%. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Jama Oncology e condotto da Susan Gilchrist, del Anderson Cancer Center presso la University of Texas. "Si tratta del primo studio che mostra in via definitiva una forte associazione tra sedentarietà e mortalità per tumore", afferma Susan Gilchrist. Lo studio ha coinvolto qualcosa come 8.000 individui sani il cui livello giornaliero di attività fisica è stato tracciato in maniera obbiettiva con un accelerometro, per sette giorni consecutivi in periodo di tempo esteso tra 2009 e 2013. Dopo un monitoraggio di 5 anni, i ricercatori hanno calcolato che i più sedentari hanno un rischio di morire per un tumore dell'82% maggiore rispetto ai meno sedentari, anche una volta considerati fattori che possono influire come l'età, il sesso e lo stato di salute generale. "Incorporare 30 minuti di movimento nella tua quotidianità può aiutare a ridurre il tuo rischio di morire per tumore", dichiara Gilchrist sulla CNN Health online. "Il nostro prossimo passo - conclude - sarà indagare come la sedentarietà influisca sull'incidenza (ovvero sulla frequenza con cui colpiscono) di differenti tumori e se sesso ed etnia fanno la differenza". (ANSA)

