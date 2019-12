Salute 197

Tumore al seno, un mammografo per la sede Lilt di Caltanissetta: avviata una raccolta fondi

Nel mese di ottobre, in occasione della campagna "Nastro Rosa", negli ambulatori di viale della Regione, si è registrato il "tutto esaurito"

Redazione

02 Dicembre 2019 19:32

LILT Caltanissetta progetta il futuro e vuole dotarsi di un mammografo entro il 2020. Il traguardo ambizioso è dotarsi di un mammografo digitale di ultima generazione: è il prossimo obiettivo!

La LILT è già a lavoro con una campagna raccolta fondi per far sì che si realizzi entro il 2020.

L’acquisto del mammografo completa il Servizio di Senologia che la LILT mette a disposizione per eseguire la prevenzione di primo livello e per combattere il “big killer n. 1” delle donne: il cancro della mammella.

Il mammografo digitale di ultima generazione è una apparecchiatura ad alta sensibilità per la diagnostica precoce del cancro della mammella, e la diagnosi precoce salva la vita!

Il servizio di senologia, con la dotazione della mammografo, vuole altresì consolidare la sensibilità e l’attenzione della LILT nella prevenzione soprattutto al femminile oltre a tutta una serie di servizi già ampiamente consolidati e che hanno registrato quest’anno un vero boom di adesioni.

Ben oltre 500 visite senologiche per la Campagna Nazionale di prevenzione Nastro Rosa nel mese di ottobre e l’avvio di nuove campagne hanno fatto registrare ogni settimana, negli ambulatori di Viale della Regione di Caltanissetta, il “tutto esaurito”.

Sono state avviate le campagne di prevenzione oncologica dell’apparato urogenitale, delle malattie della tiroide, il programma di promozione degli stili di vita “Life Style Program” e delle malattie tumorali gastroenterologiche; per accedervi si richiede una donazione finalizzata all’acquisto del mammografo.

Il mammografo sarà a tutti gli effetti uno strumento al servizio del benessere delle donne e a salvaguardia della salute della collettività.

Per tale ragione LILT Caltanissetta fa appello alla sensibilità di cittadini, aziende, istituti bancari e benefattori, tutti fondamentali per la realizzazione di un sogno.

Per donare:

IBAN: IT30G0897916700000000234788

CHIAMA: 393 8110020







