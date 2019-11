Salute 152

Gela. Tumore al seno, ascolto e disponibilità: ecco perchè Di Martino ha ottenuto il premio "Laudato Medico"

Il dottor Di Martino, niscemese, dirigente medico di Chirurgia Generale all'ospedale di Gela, si è contraddistinto per le sue doti umane

Redazione

29 Novembre 2019 15:28

Assegnato a Milano il “Riconoscimento Umberto Veronesi al Laudato Medico” agli specialisti di quattro discipline – chirurgia, oncologia, radiologia, radioterapia – maggiormente segnalati per umanità ed empatia dalle pazienti con tumore al seno.Tra i vincitori Giuseppe Di Martino, Dirigente Medico UOS di Chirurgia Generale, ASP Caltanissetta, Ospedale Vittorio Emanuele di Gela.

Ascolto e disponibilità sono componenti fondamentali della cura per le donne con tumore al seno e per tutti i pazienti oncologici: Europa Donna Italia, che promuove per il terzo anno il Riconoscimento, vuole ribadire l’importanza di un efficace rapporto medico-paziente.

Il Riconoscimento U. V. al Laudato Medico è supportato anche quest’anno in modo incondizionato da Fondazione MSD, che sposa in pieno la filosofia di attenzione alla persona nel percorso di cura.



Assegnato a Milano il “Riconoscimento Umberto Veronesi al Laudato Medico” agli specialisti di quattro discipline – chirurgia, oncologia, radiologia, radioterapia – maggiormente segnalati per umanità ed empatia dalle pazienti con tumore al seno.Tra i vincitori Giuseppe Di Martino, Dirigente Medico UOS di Chirurgia Generale, ASP Caltanissetta, Ospedale Vittorio Emanuele di Gela.

Ascolto e disponibilità sono componenti fondamentali della cura per le donne con tumore al seno e per tutti i pazienti oncologici: Europa Donna Italia, che promuove per il terzo anno il Riconoscimento, vuole ribadire l’importanza di un efficace rapporto medico-paziente.

Il Riconoscimento U. V. al Laudato Medico è supportato anche quest’anno in modo incondizionato da Fondazione MSD, che sposa in pieno la filosofia di attenzione alla persona nel percorso di cura.



Caltanissetta, sottoscritto tra Asp e organizzazioni sindacali il contratto integrativo area comparto sanità

News Successiva Caltanissetta, 37 nuovi volontari superano l'esame finale per entrare a far parte della Croce Rossa

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare