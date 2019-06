Eventi 151

Truffe agli anziani, Confartigianato scende in piazza: sabato a Caltanissetta sarà allestito uno stand

Lo stand sarà predisposto in piazza Garibaldi per l'intera giornata per dare consigli finalizzati a contrastare il grave fenomeno

Redazione

26 Giugno 2019 10:28

Facendo seguito alla IV Campagna Nazionale presentata a Roma lo scorso 20 maggio, La Confartigianato Ancos di Caltanissetta sarà promotrice sul territorio nisseno dell’ evento dedicato alla lotta contro le truffe agli anziani , il prossimo sabato 29 giugno 2019, con uno stand in Piazza Garibaldi che sarà predisposto per l’intera giornata, per dare massima divulgazione a questo importante problema delle truffe ai danni degli anziani. All’evento parteciperanno anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine coinvolti dal Prefetto di Caltanissetta.Durante la giornata i volontari di Confartigianato si impegneranno nella distribuzione di vademecum e depliant ai pensionati, contenenti semplici ma al contempo efficaci regole per difendersi dai rischi di truffe e rapine.

“L’obiettivo della campagna è quello di prevenire il fenomeno delle truffe agli anziani attraverso una azione di sensibilizzazione ed informazione - dice il Presidente di Confartigianato Beniamino Tarcisio Sberna - che consenta loro di acquisire maggiore coscienza sul fenomeno, ed attivare al contempo delle strategie comportamentali più consapevoli, affidandosi in primis alle Forze dell’Ordine . E’ un evento dedicato e creato per gli anziani , spesso trascurati dalla nostra società - continua Sberna- ed è per questo che ci auspichiamo la più vasta partecipazione”. Per dare la più adeguata diffusione e continuità all’evento, il presidente provinciale di Ancos Confartigianato, Giuseppe Difrancesco, sta altresì predisponendo un calendario di incontri programmati, durante i quali verrà distribuito materiale inerente la truffa agli anziani presso quelli che si ritiene siano i centri nevralgici della vita quotidiana degli anziani: le parrocchie, i circoli ricreativi per anziani , sportelli postali e gli sportelli INPS.





