Cronaca 1171

Trovato senza vita dagli amici: a Vittoria secondo giovane morto per cause naturali in una settimana

Il giovane abitava con i suoi genitori, non presenti in casa al momento della tragedia. Doveva sposarsi fra un mese

Redazione

06 Luglio 2020 08:41

Giallo a Vittoria, dove un uomo di 32 anni è stato trovato morto in casa da alcuni amici con cui doveva trascorrere la serata. È successo in una casa di via Senia, nel comune ragusano, vicino al cinema Golden.Il giovane abitava con i suoi genitori, non presenti in casa al momento della tragedia. Doveva sposarsi fra un mese. Si tratterebbe di morte naturale, anche se sul luogo della tragedia è intervenuto il medico legale per l'ispezione cadaverica. Si tratta della seconda giovane vita spezzata per cause naturali nel giro di una settimana a Vittoria.



Giallo a Vittoria, dove un uomo di 32 anni è stato trovato morto in casa da alcuni amici con cui doveva trascorrere la serata. È successo in una casa di via Senia, nel comune ragusano, vicino al cinema Golden.Il giovane abitava con i suoi genitori, non presenti in casa al momento della tragedia. Doveva sposarsi fra un mese. Si tratterebbe di morte naturale, anche se sul luogo della tragedia è intervenuto il medico legale per l'ispezione cadaverica. Si tratta della seconda giovane vita spezzata per cause naturali nel giro di una settimana a Vittoria.



Addio a Ennio Morricone, è morto il grande compositore delle più belle colonne sonore del cinema

News Successiva Bimba di 9 anni travolta e uccisa sotto gli occhi della madre: l'automobilista fugge

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare