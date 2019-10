Cronaca 5226

Trovato in un bosco di Piazza Armerina il corpo senza vita del nisseno Salvatore Dauria

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Lo stato del corpo lascia supporre che l'uomo, scomparso più di un mese fa, era deceduto da diverso tempo

Rita Cinardi

16 Ottobre 2019 19:06

Trovato dopo più di un mese il corpo senza vita del nisseno Salvatore Dauria. Il cinquantaduenne si era allontanato da casa il 5 settembre e da allora non vi ha fatto più ritorno. Oggi il corpo senza vita è stato ritrovato in un bosco in territorio di Piazza Armerina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Il corpo era già in stato avanzato di decomposizione. Presumibilmente si tratta di suicidio. Un mese fa era stato lanciato un appello da parte dei familiari e dal parroco della parrocchia San Pio X, Alessandro Giambra. Pare infatti che l'uomo stesse attraversando un momento difficile. Oggi pomeriggio l'amara scoperta.





