Trova i sofficini per cena e tira il piatto in aria davanti ai bimbi: 45enne arrestato per maltrattamenti

«Ho sbagliato a tirare il piatto per aria - ha ammesso l'indagato davanti al giudice - ma avrei semplicemente preferito un euro di prosciutto o di salame"

12 Dicembre 2019 09:29

Rientrato da lavoro, trova per cena i sofficini e con uno scatto d'ira ha tirato il piatto per aria dicendo «non li mangio io e non mangia nessuno». Da lì scaturisce una discussione talmente animata da fare intervenire i carabinieri, che hanno arrestato l'uomo, F.F. di 45. È accaduto a Palermo, in un palazzo popolare dello Sperone.La notizia è riportata in un articolo di Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia, l'uomo è accusato di maltrattamenti, aggravati perché sarebbero avvenuti sotto gli occhi di tre figli piccoli, ai danni della moglie.

"Ho sbagliato a tirare il piatto per aria - ha ammesso l'indagato davanti al giudice - ma avrei semplicemente preferito un euro di prosciutto o di salame, al posto di quei sofficini», ha detto l'uomo al giudice".

