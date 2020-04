Cronaca 1688

Troppa gente a Favara per i funerali di Lorena, la ragazza uccisa dal fidanzato: aperta un'inchiesta

I magistrati della procura di Agrigento hanno aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità e violazioni del decreto legge che vieta gli assembramenti

Redazione

04 Aprile 2020 20:19

Una grande folla si è raccolta a Favara per il funerale di Lorena Quaranta, la studentessa 27enne di Medicina uccisa dal fidanzato, Antonio Pace, a Furci Siculo, nel Messinese. La Procura di Agrigento ha aperto però un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità e violazioni del decreto legge che vieta gli assembramenti, per limitare il contagio da Covid-19.Il capo dell’ufficio inquirente, Luigi Patronaggio, sulla base delle immagini riprese dagli organi di stampa e rilanciate sui social, che ritraevano, una folla di persone ammassate davanti ai cancelli del cimitero, ha aperto un fascicolo per il momento a carico di ignoti e senza ipotesi di reato.



