Trofeo internazionale di basket "Giardini d'Oriente", presente anche l'associazione Invicta Caltanissetta

L'Invicta Caltanissetta è stata l'unica squadra siciliana ad aver preso parte al torneo che si è svolto a Matera

03 Luglio 2019 10:23

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “INVICTA Caltanissetta” ha partecipato nello scorso mese di Giugno, come unica squadra siciliana, alla ventisettesima edizione del Torneo Internazionale 2019 - Trofeo Internazionale “Giardini D’oriente” - Minibasket In Piazza 2019 organizzato dall’A.S.D. “PIELLEMATERA”, che si è tenuto nelle città di Matera, Bitonto, Cassano, Corato, Metaponto, Montescaglioso, Nova Siri, Santeramo in colle e Toritto.Il Torneo, riservato alla categoria Aquilotti (2008/09), ha visto arrivare a Matera cinquantasei squadre, di cui diciassette straniere provenienti, oltre che dall’Europa, anche dall’Africa, dal Medio Oriente, dall’Asia e dall’America, con l’obiettivo di promuovere e favorire, tra cittadini del mondo appartenenti a tradizioni e realtà storico culturali differenti, la consapevolezza dell’identità transnazionale.

La manifestazione si è svolta nel segno di una piena integrazione fra i bambini in essa impegnati, sia durante le partite del Torneo (quando gli atleti sui campi di gioco si sono confrontati con eccellente spirito sportivo), sia durante le numerose occasioni che i giovani atleti hanno avuto di compiere gite ed escursioni o di partecipare a giochi di gruppo.

Infinito l’entusiasmo dei mini-Atleti dell’A.S.D. “INVICTA” impegnati nel Torneo (Gloria La Bua, Gaia Di Natali, Alessandro Saporito, Enrico Rizza, Samuele Progno, Giacomo Salerno Solorino, Rosario Iachetta, Federico Leo, Daniele Pio Di Noto, Alberto Anzalone, Marco Selvaggio e Alessandro Giunta) che hanno vinto contro le squadre ILIDZA SARAJEVO (Bosnia) e ALGERI (Algeri).

Pari entusiasmo, al ritorno dalla competizione internazionale, è stato manifestato dall’Istruttore Ignazio La Bua e dall’accompagnatore Ylenia Trapani, oltre che dai genitori e dai nonni presenti all’iniziativa (Liliana Di Natali, Oriana Carducci, Vanessa Anzalone, Luisa Di Forti, Claudia Pera, Michele Scarantino, Silvana Natale, Luigi Selvaggio, Letterio Iachetta, Daniela Punturo, Silvia Vassallo, Francesco Saporito).

Grande soddisfazione anche per il “Premio Speciale Fair Play” assegnato all’Istruttore Dott. Ignazio La Bua, al quale va riconosciuto il merito di aver rappresentato con l’Associazione Sportiva INVICTA, la sua Dirigenza, i suoi mini-Atleti (e con la collaborazione degli appassionati genitori) la Città di Caltanissetta in un Torneo internazionale nella quale i protagonisti siciliani si sono distinti particolarmente per impegno, passione e correttezza.







