Cronaca 333

Trenta migranti in fuga dal centro di accoglienza di Messina, ferito un finanziere

Qualcuno dei fuggitivi è stato rintracciato e riportato all’interno della struttura, ma in parecchi sono riusciti a scappare

Redazione

16 Luglio 2020 20:30

Trenta migranti sono fuggiti ieri sera, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, dal centro di accoglienza di Bisconte a Messina. Nel Cpa c'è stata una rivolta e un finanziere è rimasto ferito ad una gamba dopo un lancio di oggetti. Le sue condizioni non destano però preoccupazione.Qualcuno dei fuggitivi è stato rintracciato e riportato all’interno della struttura, ma in parecchi sono riusciti a scappare da un varco in un punto della rete di recinzione e si sono nascosti nella campagne facendo perdere le loto tracce.

"Il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, mi ha assicurato che la situazione è sotto controllo e che i migranti fuggiti erano risultati tutti negativi al test sierologico covid-19". Lo ha dichiarato la senatrice messinese, Grazia D’Angelo. "Attraverso il lavoro del nostro consigliere del terzo quartiere, Alessandro Geraci e dei consiglieri comunali - ha proseguito l’esponente del M5S - ci attiveremo per monitorare attentamente la situazione della struttura. E’ quindi arrivato il momento di convocare un tavolo tecnico con il Prefetto Librizzi, allo scopo di tenere alta l'attenzione, tutelando i cittadini, gli ospiti del centro e le forze dell’ordine impegnate nel servizio di assistenza e vigilanza ai migranti".



Trenta migranti sono fuggiti ieri sera, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, dal centro di accoglienza di Bisconte a Messina. Nel Cpa c'è stata una rivolta e un finanziere è rimasto ferito ad una gamba dopo un lancio di oggetti. Le sue condizioni non destano però preoccupazione.Qualcuno dei fuggitivi è stato rintracciato e riportato all’interno della struttura, ma in parecchi sono riusciti a scappare da un varco in un punto della rete di recinzione e si sono nascosti nella campagne facendo perdere le loto tracce.

"Il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, mi ha assicurato che la situazione è sotto controllo e che i migranti fuggiti erano risultati tutti negativi al test sierologico covid-19". Lo ha dichiarato la senatrice messinese, Grazia D’Angelo. "Attraverso il lavoro del nostro consigliere del terzo quartiere, Alessandro Geraci e dei consiglieri comunali - ha proseguito l’esponente del M5S - ci attiveremo per monitorare attentamente la situazione della struttura. E’ quindi arrivato il momento di convocare un tavolo tecnico con il Prefetto Librizzi, allo scopo di tenere alta l'attenzione, tutelando i cittadini, gli ospiti del centro e le forze dell’ordine impegnate nel servizio di assistenza e vigilanza ai migranti".



In arrivo 284 migranti per la quarantena al Cara di Pian del Lago a Caltanissetta, cresce la tensione

News Successiva Coronavirus, bollettino 16 luglio: crescono ancora i contagi in Italia. Superati i 35 mila morti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare