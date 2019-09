Eventi 315

Treno storico in partenza da Caltanissetta, domenica ingresso gratuito alla Valle dei Templi

I passeggeri del treno accederanno al sito in maniera gratuita. Durante il tragitto potranno degustare i prodotti tipici del territorio

Redazione

26 Settembre 2019 17:32

Appuntamento speciale con i treni storici del gusto in Sicilia domenica 29 settembre. Con il treno tra arte e sapori delle aree interne in partenza da Caltanissetta Centrale alle 9.10 con fermate intermedie a Serradifalco (9.34), Canicattì (10.05), Racalmuto (10.30), Grotte (10.35), Aragona Caldare (10.42), Agrigento Bassa (10.55) e arrivo a Tempio di Vulcano alle 11.08 sarà possibile raggiungere la leggendaria Valle dei Templi di Agrigento e, in via del tutto eccezionale per i passeggeri del treno, effettuare una visita gratuita tra le rovine dell’antica Akragas.Il programma prevede la visita guidata al Giardino della Kolymbethra, gestito dal FAI (con contributo di 2 euro) e successivamente la visita gratuita della collina dei templi che comprende il Tempio dei Dioscuri, il Tempio di Giove e del giardino di Villa Aurea.

Alle 13.00, da “Porta V” partenza del bus per il centro storico di Agrigento. Nell’auditorium della chiesa di San Pietro, non più adibita al culto, si svolgerà il laboratorio del gusto con degustazioni di formaggio di capra girgentana, pani votivi di San Calogero con la cipolla paglina di Castrofilippo, Vino bio nero d’avola e la Cuddireddra di Delia.

Dalle 14.40 fino alle 16.30 tempo libero per la visita del centro cittadino e per l’eventuale consumazione del pranzo.

Alle 16.50 appuntamento al locale Terracotta per il trasferimento in bus alla stazione ferroviaria di Agrigento Bassa dove alle 17.34 ripartirà il treno storico per Caltanissetta, con arrivo previsto alle 19.26.

Il costo del biglietto a tariffa ridotta per tutti è di 10 euro, a prescindere dalla stazione di partenza, ed è comprensivo oltre che del viaggio in treno storico anche dell’ingresso al parco archeologico e delle degustazioni.

ll programma completo dei viaggi in treno storico della Fondazione è disponibile su fondazionefs.it e sulla pagina ufficiale di Facebook. La Fondazione FS italiane è anche su Instagram. Per maggiori informazioni è disponibile l'indirizzo email info@fondazionefs.it.

I Treni storici del gusto sono promossi dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo: il programma è realizzato con la collaborazione della Fondazione Ferrovie dello Stato e Slow Food Sicilia, utilizzando i finanziamenti del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.





