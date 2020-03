Cronaca 1859

Treno partito da Milano è a Messina con 90 passeggeri a bordo: bloccato per effettuare i controlli

Non si registra la fuga dal Nord che si è verificata la scorsa settimana. Stop da questa sera ai treni notturni

Redazione

14 Marzo 2020 16:04

Il treno partito ieri sera da Milano e diretto in Sicilia ha superato lo Stretto con a bordo novanta persone. A Messina è arrivato lo stop per consentire i controlli da parte delle forze dell'ordine.Intanto dai controlli condotti dalla Polfer emerge che non c'è stata una corsa al rientro come la scorsa settimana, nonostante la chiusura di negozi e diverse aziende e la possibilità lasciata dal decreto Conte di rientrare al proprio domicilio o residenza. Ieri sono state controllate 3957 persone (con 18 denunciati), senza nessun picco rispetto agli ultimi giorni.

Sui treni viene mantenuta la distanza di sicurezza grazie al fatto che si può salire solo dotati di biglietto e che vengono venduti solo quelli per i posti disponibili tenuto conto della distanza di sicurezza.

TRENI NOTTURNI. Da questa sera i treni notturni non saranno più disponibili. Lo comunica il Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla luce del decreto firmato ieri dalla ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, relativo alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza. Al fine di contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da Coronavirus - prosegue la nota - il Mit sta progressivamente razionalizzando l'offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell'11 marzo.







