Treni storici del gusto, anche Mussomeli inserita nel progetto: si punta sulle eccellenze enogastromiche

E' stata l'amministrazione a chiedere alla Regione l'inserimento di Mussomeli nel progetto che tocca le nove province siciliane

29 Marzo 2019 22:16

"Anche Mussomeli, sarà all' interno del calendario turistico che prevede diverse tappe toccate dai treni del gusto che hanno portato negli anni passati tanti turisti, soprattutto stranieri, a visitare le città destinatarie delle fermate del treno". Lo comunica il sindaco Giuseppe Catania. Le eccellenze enogastronomiche, i paesaggi e la cultura dei territori siciliani da esplorare a bordo dei treni storici. Sono gli ingredienti de “I Treni storici del gusto”, gli itinerari turistici promossi dall’assessorato regionale al Turismo e dalla Fondazione Fs, in cui è stata inserita anche Mussomeli.

Le bellezze delle nove province dell’Isola a bordo di carrozze d'epoca che saranno a disposizione di appassionati di paesaggi ma anche di cibo. Quest’anno, infatti, alle corse in treno storico sono abbinate iniziative culturali ed enogastronomiche in collaborazione con i presidi Slow Food.

E' un progetto ambizioso - come sostiene l'assessore al Turismo, Sandro Pappalardo - che potenzialmente può costituire negli anni a venire un'offerta duratura, adeguatamente dilatata nell'intero anno solare e con un calendario di tappe maggiormente ancorato alle stagionalità dei prodotti e alle feste identitarie delle comunità. Ciò affinché la narrazione a più voci della Sicilia che oggi proponiamo non si interrompa e possa coinvolgere attivamente nel racconto coloro che vorranno provare questa esperienza.

La progettualità messa in campo dalla mia Amministrazione anche in chiave di promozione del nostro territorio sta dando i frutti sperati e, ogni giorno di più, si arricchisce di collaborazioni con enti privati e pubblici con l obiettivo di diffondere l'immagine di Mussomeli nel mercato turistico nazionale ed internazionale.





