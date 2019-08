Cronaca 466

Trema la terra nell'agrigentino, epicentro registrato a Caltabellotta: paura fra i residenti

Il terremoto è stato di magnitudo 3.6 della Scala Richter e si è verificato alle 12.16. In molti hanno lasciato le loro abitazioni

Redazione

05 Agosto 2019 17:56

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.6 della Scala Richter, è stata registrata alle 12:16 di oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro localizzato a 6 km dal centro abitato di Caltabellotta . Il sisma è stato particolarmente intenso, ed è stato avvertito anche nei comuni vicini, in una vasta area, compresa tra i territori di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Ribera, suscitando preoccupazione nella popolazione. Diverse persone, infatti, hanno lasciato la propria abitazione. Nelle scorse settimane uno sciame sismico aveva interessato la zona della vicina Valle del Belice, in particolare il comune di Menfi, con una serie di scosse che, comunque, non hanno mai superato i 3 gradi di magnitudo.

