Trema la terra in Sicilia orientale: forte terremoto avvertito in diverse province. Paura tra Catania e Caltanissetta

Secondo quanto riporta il sito dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di un terremoto di magnitudo tra 4.9 e 5.4 alle ore 21:27

Redazione

22 Dicembre 2020 21:38

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi istanti fa in tutta la Sicilia orientale e in modo particolare a Catania, Ragusa e Siracusa. La scossa, alle 21.27, ha fatto tremare il suolo in tutta l’isola e secondo le prime stime preliminari dell’INGV ha avuto epicentro nel Sud/Est dell’isola con una magnitudo vicina a 5. Si temono gravi danni.

