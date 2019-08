Cronaca 124

Tre scosse di terremoto nella notte in Sicilia: a Lampedusa, nelle Madonie e nel Tirreno

La più forte, di magnitudo 3.2, è stata individuata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le isole di Lampedusa e Linosa

Redazione

09 Agosto 2019 09:53

Tre scosse di terremoto registrate nella notte in Sicilia. La più forte, di magnitudo 3.2, è stata individuata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le isole di Lampedusa e Linosa. Il sisma è avvenuto in mare alle 5:35 ad una profondità di 6 km.Altra scossa poco dopo le 5 nel Tirreno Meridionale, di magnitudo 2.3 a una profondità di 8 km. La terza scossa, di magnitudo 2, è stata registrata alle 2,12 sulle Madonie, a 4 km da Geraci Siculo. Non sono stati registrati danni.



