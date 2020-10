Politica 219

Tre milioni di euro per l'ampliamento del museo archeologico di Gela, Lorefice: "Presto arriveranno i fondi"

o comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice a seguito della pubblicazione di ieri del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Redazione

06 Ottobre 2020 15:44

“Confermato il finanziamento per i lavori di ampliamento, adeguamento e ammodernamento del Museo Archeologico Regionale di Gela. Le somme rientrano all’interno del Programma Operativo Nazionale “Cultura e sviluppo” FESR 2014-2020, a valere sulla Linea di Azione 6cl.a (Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale, e immateriale, nelle aree di Attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo), per un importo di oltre 3 milioni e 145 mila euro”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice a seguito della pubblicazione di ieri del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.“Come si legge dalla scheda di progetto, – continua Lorefice - l’intervento mira in primo luogo ad adeguare la struttura museale alle norme di sicurezza obbligatorie e alle norme di accessibilità anche nei confronti dei diversamente abili, nonché ai fini del mantenimento in uso dei locali monumentali per gli scopi espositivi e di pubblica fruizione. L’ampliamento, inoltre, rappresenterà l’occasione per rinnovare l’offerta museale e ampliare la capacità espositiva”.

“Un risultato importantissimo per i cittadini di Gela – conclude il parlamentare - che riconoscono al Museo Archeologico il ruolo di luogo-deposito dell’identità e della memoria storica locale, ma anche luogo degli eventi culturali per antonomasia. L’imponente struttura ormai segnata dal tempo, grazie a questo finanziamento, potrà finalmente tornare ai suoi antichi splendori”.



