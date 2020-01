Cronaca 511

Tre giovani nisseni assolti per il furto di 107 chili di rame

Nel corso del processo gli avvocati dei tre hanno dimostrato che il rame non era provento di furto

Rita Cinardi

10 Gennaio 2020 08:22

Il tribunale di Enna ha assolto tre giovani nisseni Rosario Anzalone, 25 anni, Luckas Vitale, 25 anni e Francesco Michele Anzalone, 23 anni, accusati del furto di 107 chilogrammi di rame. I tre, in data 21 febbraio, erano stati sorpresi a Enna a bordo di una Fiat Tipo con i 107 chilogrammi di fili di rame secondo il pm provento di furto e di proprietà dell'Enel. Nel corso del processo gli avvocati dei tre giovani, Massimiliano Bellini, Monia Giambarresi e Cristian Morgana hanno dimostrato che il rame non era provento di furto e che non apparteneva all'Enel, cosa che è stata esclusa da un tecnico. Al termine del processo il giudice Giuseppe Milazzo ha assolto i tre nisseni perché il fatto non sussiste.

Il tribunale di Enna ha assolto tre giovani nisseni Rosario Anzalone, 25 anni, Luckas Vitale, 25 anni e Francesco Michele Anzalone, 23 anni, accusati del furto di 107 chilogrammi di rame. I tre, in data 21 febbraio, erano stati sorpresi a Enna a bordo di una Fiat Tipo con i 107 chilogrammi di fili di rame secondo il pm provento di furto e di proprietà dell'Enel. Nel corso del processo gli avvocati dei tre giovani, Massimiliano Bellini, Monia Giambarresi e Cristian Morgana hanno dimostrato che il rame non era provento di furto e che non apparteneva all'Enel, cosa che è stata esclusa da un tecnico. Al termine del processo il giudice Giuseppe Milazzo ha assolto i tre nisseni perché il fatto non sussiste.

News Successiva E' morto Francesco Claudio Averna, fu presidente della società che esportò il nome di Caltanissetta nel mondo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare