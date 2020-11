Salute 431

Tre giorni di screening a Gela per docenti e alunni: dopo i risultati si valuterà se riaprire le scuole

I tamponi saranno effettuati domani (martedì 24 novembre), mercoledì 25 novembre e giovedì 26 novembre all'ex terminal bus di contrada Brucazzi, dalle ore 9 alle ore 16

Redazione

23 Novembre 2020 15:12

Il sindaco Lucio Greco e gli assessori all'Istruzione, Cristian Malluzzo, e alla salute, Nadia Gnoffo, hanno chiesto ed ottenuto dall'ASP un nuovo screening di massa destinato alla popolazione scolastica, vale a dire agli alunni e al loro nucleo familiare, ai docenti e a tutto il personale scolastico. I tamponi saranno effettuati domani (martedì 24 novembre), mercoledì 25 novembre e giovedì 26 novembre all'ex terminal bus di contrada Brucazzi, dalle ore 9 alle ore 16.“L'obiettivo di questo nuovo screening – spiegano gli amministratori - è avere un quadro il più chiaro possibile che ci aiuti a capire se il 27 novembre sia il caso di ricominciare con le lezioni in presenza per gli studenti dell'infanzia, delle elementari e delle medie. Negli ultimi 10 giorni sono stati portati avanti diversi screening dai quali sono emersi molti positivi (32 sono nel week end che si è appena concluso, su 990 tamponi effettuati) che, indirettamente, avrebbero potuto avere conseguenze sul mondo della scuola, quindi la decisione di chiudere è stata corretta. Adesso è arrivato il momento di fare il punto, dati alla mano. Lo screening sarà su base volontaria, ma l'invito che vogliamo rivolgere alle famiglie con alunni è di sottoporsi tutti a tampone e di farlo fare ai figli”.

Le scuole saranno organizzate e suddivise su tre turni e questa mattina l'assessore Malluzzo ha già provveduto a parlare con i dirigenti scolastici e a comunicare loro la turnazione. Saranno i dirigenti a comunicare alle famiglie, tramite circolare, le modalità per la partecipazione. Link da utilizzare per prenotarsi, uno per ogni

giornata, in base alle scuole.



SCREENING DEL 24 NOVEMBRE 2020 ( PER PRENOTARSI:

https://forms.gle/1neo1RxRzL7kpdHS9 )



SCREENING DEL 25 NOVEMBRE 2020 ( PER PRENOTARSI:

https://forms.gle/AfnQmTmfQTEprp777)



SCREENING DEL 26 NOVEMBRE 2020 ( PER PRENOTARSI:

https://forms.gle/v41ePuxQ3X3wDnnt9)

Ecco il calendario:

SCREENING DEL 24 NOVEMBRE 2020

- 4^ CIRCOLO LUIGI CAPUANA

- ISTITUTO COMPRENSIVO S. QUASIMODO

- ISTITUTO COMPRENSIVO S. FRANCESCO

SCREENING DEL 25 NOVEMBRE 2020



- PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO GELA

- SECONDO CIRCOLO E. SOLITO

- ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI

SCREENING DEL 26 NOVEMBRE 2020



- ISTITUTO COMPRENSIVO E. ROMAGNOLI

- ISTITUTO COMPRENSIVO GELA E BUTERA

- ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA





