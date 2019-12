Salute 627

Tre Comuni in piena emergenza idrica: rubinetti a secco a Caltanissetta, Gela e Mazzarino

Siciliacque non ha ancora concluso i lavori di riparazione del guasto verificatosi all'Ancipa. Disagi in molti quartieri

Redazione

19 Dicembre 2019 20:21

Siciliacque comunica che i lavori di riparazione del guasto all'Ancipa, verificatosi giorno 18/12 sono ancora in corso. Contemporaneamente il fornitore sta provvedendo a riparare un’ulteriore perdita lungo la stessa condotta.L’allungamento dei tempi di riparazione comporterà una riduzione di portata anche al comune di Gela.

Ne consegue che:

Nel comune di Gela oggi e domani 20/12 non sarà possibile effettuare la distribuzione nelle zone Caposoprano e Montelungo.

Nel comune di Caltanissetta domani 20/12 non sarà possibile effettuare la distribuzione nelle zone previste in turno: Centro storico, Firrio, Via Angeli, Stazzone, viale Amedeo, S. Barbara, Trabonella, zona H24 “Strada a foglia”.

Nel comune di Mazzarino oggi è stato possibile effettuare la distribuzione solamente nelle zone S. Lucia e Mercadante. Domani 20/12 si distribuirà nelle zone Calvario e via Roma.







