Travolto e ucciso da un'auto mentre andava in bici a firmare un contratto di lavoro

I fatti si sono verificati sul lungomare di Sant'Agata Militello dove l'uomo, poco più che 40enne, si trovava in sella alla sua fedele bicicletta

Redazione

16 Luglio 2019 17:03

Stava per firmare il contratto di lavoro tanto desiderato, ma una Fiat Stilo guidata da un ragazzo lo ha travolto sul lungomare di Sant'Agata di Militello. G.M., poco più che 40enne, stava percorrendo la strada in sella alla sua fedele bicicletta. L'uomo avrebbe firmato a breve il contratto per uno dei cantieri del Comune di Sant'Agata Militello.L'ufficio, ubicato nell'ex plesso del tribunale, non è però mai stato raggiunto dall'uomo. Nonostante gli immediati i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. (Gds.it)



