Cronaca 248

Travolto e ucciso da un'Audi contromano: muore in Brianza il gelese Emanuele Gnoffo

I biker della zona lo chiamavano Billy. Il tragico incidente si è verificato a Varedo, in provincia di Monza Brianza

Redazione

05 Agosto 2019 10:21

È stato travolto e ucciso da un’Audi che procedeva contromano. È deceduto così Emanuele Gnoffo, gelese di 69 anni che da tempo risiedeva in Lombardia.L’uomo sarebbe stato investito da un cittadino di nazionalità rumena il quale si sarebbe messo alla guida dopo aver bevuto un po’ troppo. Gnoffo era molto noto e per tutti i biker era Billy. Era stato un membro dei Rockers MC Piacenza e per un certo periodo ne fu anche il presidente.

Il tragico sinistro è avvenuto la Varedo, in provincia di Monza Brianza



È stato travolto e ucciso da un’Audi che procedeva contromano. È deceduto così Emanuele Gnoffo, gelese di 69 anni che da tempo risiedeva in Lombardia.L’uomo sarebbe stato investito da un cittadino di nazionalità rumena il quale si sarebbe messo alla guida dopo aver bevuto un po’ troppo. Gnoffo era molto noto e per tutti i biker era Billy. Era stato un membro dei Rockers MC Piacenza e per un certo periodo ne fu anche il presidente.

Il tragico sinistro è avvenuto la Varedo, in provincia di Monza Brianza



News Successiva Controlli dei carabinieri a Gela: identificati autori del furto di una bicicletta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews