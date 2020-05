Cronaca 421

Travolse e uccise due cuginetti alla guida un suv, Greco davanti al Gup: è accusato di duplice omicidio

La tragedia si consumò lo scorso 11 luglio a Vittoria. Alessio e Simone D'Antonio, morirono a causa delle gravi ferite riportate

Redazione

01 Maggio 2020 12:27

Udienza preliminare per Rosario Greco, il trentasettenne di Vittoria che alla guida di un suv travolse e uccise, lo scorso 11 luglio a Vittoria, i due cuginetti Alessio e Simone D’Antonio. L’uomo ha scelto il rito abbreviato. Il Gup di Ragusa, Ivano Infarinato, nella prima udienza ha accolto la costituzione di parte civile avanzata da genitori, nonni e zii dei due cuginetti. L’udienza è stata aggiornata al 19 maggio per la discussione di tutte le parti in causa e al 26 maggio per le repliche e la sentenza. Rosario Greco è accusato di duplice omicidio stradale, aggravato dall’alterazione psicofisica.

