Attualita 101

Trasporto disabili da casa a scuola, indetta dal Comune di Gela una gara per l'affidamento del servizio

In tutto sono nove disabili. Le offerte dovranno pervenire entro il 4 settembre. L'importo a base d'asta è di 31 mila euro

Redazione

29 Agosto 2019 16:45

l Comune di Gela ha indetto una gara per l’affidamento del trasporto gratuito di nove disabili dal proprio domicilio alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’importo a base d’asta è di 31.464,00 euro e la durata del servizio è per tutta la durata dell’anno scolastico. Le offerte dovranno pervenire entro il 4 settembre sul portale Mepa.Per lo svolgimento del servizio sono richiesto un automezzo di trasporto, di proprietà o a disposizione dell’aggiudicatario, idoneo al trasporto di almeno nove disabili secondo le normative vigenti, dotato di sistema di elevazione automatico o di pedana per facilitare salita e discesa. Serve anche personale professionalmente adeguato e in particolare un autista abilitato al trasporto di persone e un assistente accompagnatore che sia Osa o Oss per assistere e vigilare sugli utenti, in modo tale da assicurare il prelevamento a casa degli alunni. Il servizio dovrà essere garantito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, nell’ambito dell’orario e del calendario scolastico nel rispetto degli orari di ingresso e di uscita dalle scuole. L’impegno lavorativo è calcolato in quattro ore giornaliere per ciascuna unità di personale. (*DOC*)



