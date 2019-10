Eventi 115

Trasportatore merci per conto terzi, istanze entro il 14 ottobre al Libero Consorzio di Caltanissetta

Partecipando al corso, sarà possibile conseguire l'idoneità. Il bando potrà essere scaricato dal sito dell'ex Provincia Regionale

Redazione

07 Ottobre 2019 16:45

Si comunica che il prossimo 14 Ottobre 2019 alle ore 11,30 scade il termine per la presentazione delle istanze per il conseguimento dell’idoneità di trasportatore su strada di merci per conto terzi, di cui al bando, scaricabile con i prescritti moduli di partecipazione, pubblicato sul sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta.

