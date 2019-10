Attualita 168

Trasparenza, valutazione e merito: Fabrizio Dall'acqua s'insedia all'OIV del Comune di Caltanissetta

Si è insediato stamane il componente unico del nuovo organismo indipendente di valutazione della performance del Comune

Redazione

23 Ottobre 2019 21:08

Si è insediato stamane, mercoledì 23 ottobre, il componente unico del nuovo Organismo indipendente di valutazione della performance del Comune di Caltanissetta. Si tratta del dott. Fabrizio Dall'Acqua, nominato dal sindaco, Roberto Gambino, lo scorso 23 settembre. La Giunta comunale con delibera del 10 luglio 2019 aveva adottato il regolamento relativo all'istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance che ha introdotto la disciplina delle modalità organizzative e gestionali dell'OIV, prevedendo la composizione monocratica dell'organismo, come disciplinato dalla norma. L'incarico ha durata triennale e prevede lo svolgimento dei compiti tra i quali figurano il monitoraggio del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni; la predisposizione di una relazione annuale con la possibilità di formulare proposte e raccomandazioni; la validazione della relazione sulla performance a condizione che sia redatta in forma sintetica, chiara e d'immediata comprensione per i cittadini. Propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente, la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi di premi. L'OIV ha inoltre competenza in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Dottore in Giurisprudenza, Fabrizio Dall'Acqua è attualmente segretario generale del Comune di Milano, stesso incarico che ha svolto in precedenza presso il Comune di Palermo.

La seduta d'insediamento è avvenuta alla presenza del segretario generale del Comune, Raimondo Liotta, che ha illustrato la metodologia di valutazione in atto esistente e i principali contenuti del piano della performance. Durante la seduta è stato quindi introdotto il tema del regolamento delle posizioni organizzative. Subito dopo il dott. Dall'Acqua ha incontrato la dirigenza confidando nella collaborazione per recuperare alcuni ritardi in tema di valutazione della performance e avviare un percorso di acquisizione di nuove buone pratiche.



