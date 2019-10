Eventi 127

Trasformazione digitale delle imprese, a Caltanissetta un incontro di Unicredit e Cna

L'appuntamento è per martedì 8 ottobre nella sede della Cna, in via Val d'Aosta 4, alle 16.Interverranno diversi esperti del settore

04 Ottobre 2019 21:00

Si terrà martedì 8 ottobre, con inizio alle 16.00, presso gli uffici della CNA di Caltanissetta, in via Val d’Aosta, 4, l’incontro UniCredit Talk dedicato al tema della Digital Transformation nelle mPMI. Gli interventi previsti, moderati da Giuseppe Stigliano, CEO at Wunderman Thompson Italy, saranno a cura di Davide Dattoli (CoFounder and CEO of Talent Garden), Fabio Foglia (CoFounder di MarketMind Research), Mario Pagani (Responsabile del Dipartimento Politiche Industriali della CNA) e Andrea Casini (Co-Ceo Commercial Banking Italy UniCredit). Tra gli argomenti che verranno trattati vi sono il “trend della rivoluzione digitale”, “le trasformazioni aziendali in termini di modelli di business, organizzazione e vantaggi competitivi”, “le aziende di successo nel mercato che cambia”, “intelligenza artificiale in azienda” e ancora “il ruolo della banca nel nuovo paradigma economico”. Per partecipare è possibile iscriversi online attraverso il link https://education.unicredit.it/it/corsi.sicilia.html. L’invito, ad una importante occasione di confronto e conoscenza, è rivolto ad imprese, aspiranti imprenditori e professionisti di settore.

