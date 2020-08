Cronaca 689

Trasferiti a Palermo gli 8 migranti trovati positivi a Caltanissetta. Tampone negativo per tutti gli operatori

A comunicarlo il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone

Rita Cinardi

08 Agosto 2020 09:27

Trasferiti a Palermo gli 8 migranti positivi al coronavirus che erano stati isolati al centro di accoglienza di Pian del Lago, che pertanto sono stati cancellati dal report; nessuna variazione degli altri dati. A comunicarlo il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone che ha fatto anche presente che tutti gli operatori del Cara e delle forze dell'ordine sono risultati negativi al tampone. Precauzionalmente, nell’ambito dello stretto controllo sanitario messo in atto dalla locale Azienda Sanitaria Provinciale, verrà effettuato lunedì 10 agosto un nuovo esame del tampone rinofaringeo a tutti gli ospiti presenti nel Centro d’accoglienza di Pian del Lago. A Caltanissetta attualmente sono 5 le persone positive. Quattro di queste sono ricoverate e una si trova in isolamento domiciliare. Sono 181 i guariti e 15 le vittime (di cui 2 decedute fuori provincia). Nella nostra provincia non si registra più alcuna vittima dal 24 di aprile.

