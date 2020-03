Eventi 275

Training Days: incontri formativi gratuiti a Mussomeli. Il 6 marzo l'iniziativa "Aperitivo con l'imprenditore"

Si tratta di eventi destinati agli aspiranti imprenditori o ai professionisti che intendono migliorare la propria capacità di fare impresa

Redazione

04 Marzo 2020 13:21

Proseguono le iniziative di formazione nell'ambito del progetto "SIA - Sostegno per l'inclusione attiva. Formazione, lavoro, networking", realizzato con il sostegno della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “PON Inclusione” ed avviato dal Consorzio Solidalia in partnership con il Consorzio Mestieri Sicilia.I Training Days continuano con una serie di eventi di formazione gratuiti, dedicati agli aspiranti imprenditori o ai professionisti che intendono migliorare la propria capacità di fare impresa, residenti nei comuni del Distretto D10 (Mussomeli, Acquaviva, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba).

Venerdì 6 marzo 2020 alle ore 18.30 presso il Mamma Rita Cafè Lounge Pub (Piazza Umberto I , 22 /24 Mussomeli ) si terrà l'Aperitivo con l’imprenditore dal tema: “Enogastronomia e turismo esperienziale: come valorizzare le risorse e le potenzialità del territorio”. Testimonial Paolo Salerno, esperto di comunicazione e di marketing territoriale, creatore di “Stragusto”, imprenditore nel settore del turismo e dell'enogastronomia.





