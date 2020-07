Cronaca 1113

Tragico nubifragio a Palermo, dieci bimbi in ospedale per ipotermia: il più piccolo ha soli 9 mesi

Le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada. In molti sono stati ricoverati a Villa Sofia

Redazione

15 Luglio 2020 22:38

Una bomba d'acqua inaspettata e tragica, che ha sconvolto il giorno di Santa Rosalia a Palermo. Un altro, drammatico avvenimento in questo 2020 incredibile. Ci sono due vittime in viale Regione Siciliana, in un sottopasso all'altezza di via Leonardo da Vinci. Sarebbero marito e moglie: l'uomo sarebbe sceso dall'auto a nuoto, per chiedere aiuto, ma non sarebbe più tornato, travolto dalla furia dell'acqua. La donna sarebbe invece rimasta intrappolata nell'auto. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato un corpo, si cerca il secondo.Ci sono anche dieci bambini coinvolti, il più piccolo di 9 mesi, che sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. Le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada. In molti sono stati ricoverati a Villa Sofia.



