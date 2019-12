Cronaca 427

Tragico incidente a Pachino: muore a 19 anni il portiere Nino Malandrino

Redazione

28 Dicembre 2019 10:39

Tragedia nella notte in provincia di Siracusa. In un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Pachino-Rosolini è morto il 19enne portiere del Rosolini Nino Malandrino.Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat 500 insieme ad altri due compagni di squadra. Stavano rientrando da Rosolini, quando nella notte, intorno alle 3, il mezzo è uscito fuori strada schiantandosi contro un muretto in contrada Luparello, a Pachino. L'asfalto in quel momento era viscido a causa della pioggia.

Feriti gli altri due calciatori F.C. di 20 e M.S. di 23 anni che sono stato trasportati d’urgenza al "Di Maria" di Avola dove sono ricoverati in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri di Pachino e di Noto che stanno eseguendo i rilievi del caso. Alla guida, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato il 19enne neopatentato. (Gds.it)



