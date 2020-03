Cronaca 12749

Tragedia al "Di Cristina": è morta la bimba arrivata ieri dal Sant'Elia di Caltanissetta. Ora si attende l'esito del tampone

I medici l'hanno sottoposta a una tac polmonare che ha rivelato una grave polmonite

Rita Cinardi

30 Marzo 2020 10:33

E' morta all'ospedale specializzato pediatrico "Di Cristina" di Palermo la bimba arrivata ieri sera all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La piccola, nata a Caltanissetta da genitori marocchini, di appena 5 anni, era arrivata al pronto soccorso con un forte dolore all'anca. Qualche giorno prima aveva avuto la febbre e ieri sera faticava a respirare. I medici l'hanno sottoposta a una tac polmonare che ha rivelato una grave polmonite. Subito è stato attivato il trasferimento, tramite ambulanza del 118, all'ospedale Di Cristina, punto di riferimento per i bimbi affetti da covid-19, dove purtroppo la bambina è morta poco tempo dopo l'arrivo. Adesso si dovrà attendere l'esito del tampone per capire se la bimba era o meno positiva al coronavirus. I medici non escludono possa trattarsi anche di tubercolosi.+++AGGIORNAMENTO ORE 12: Il tampone è risultato negativo per il coronavirus++++



Bimba nissena morta a Palermo: escluso coronavirus. Ora si cerca di capire la causa del decesso

