Famiglia di Gela distrutta in un incidente: morti padre e figlio. Lavoravano a Roma e tornavano per le vacanze

Lo schianto si è verificato lungo l'autostrada A2 nei pressi di Eboli. L'auto è andata a sbattere contro il guard rail

Redazione

10 Agosto 2019 16:30

Due gelesi sono decedui in un incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Eboli e Campagna (km 39,600 direzione Sud), in provincia di Salerno.A perdere la vita il 67enne Gaetano Martines originario di Gela, che era alla guida del veicolo, e Gianluca, il figlio 37enne che era in auto con lui, deceduto sul colpo.

Un altro figlio di 44 anni, che era sul sedile posteriore, è ricoverato con ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

L’auto è andata a sbattere contro il guard-rail. La causa forse un colpo di sonno. I tre lavoravano come operai in una ditta edile ed erano di ritorno da Roma.

L’impatto non ha lasciato scampo al più piccolo dei due fratelli, deceduto sul colpo. Il padre, invece, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Gli agenti della polizia stradale di Eboli, guidati dall’ispettore Antonio Quaranta, insieme al personale dell’Anas, sono intervenuti per gestire la viabilità e per effettuare i rilievi del caso. La circolazione è stata ripristinata nel giro di un’ora in seguito alla rimozione del veicolo incidentato che ha consentito la riapertura della corsia di marcia lenta.(Foto radioAlfa)



