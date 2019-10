Cronaca 538

Tragedia su una nave da crociera diretta a Cagliari, muore bimbo di 12 anni

Il piccolo, di nazionalità tedesca, era in viaggio con la sua famiglia. Erano partiti da Palermo. Ieri a bordo di un'altra nave era morta una donna di 50 anni

Redazione

23 Ottobre 2019 21:02

Due croceristi sono morti nel giro di 24 ore nel mare davanti a Cagliari, entrambi per cause naturali. Un bambino tedesco di 12 anni è deceduto ieri sulla Msc Divina. Il piccolo, assieme alla famiglia, era in viaggio da Palermo a Cagliari.Il corpo del ragazzino, dopo che la nave ha raggiunto il porto dello capoluogo sardo, è stato trasferito all’obitorio del policlinico di Monserrato. Stamane, invece, è morta una turista francese di 50 anni che ha avuto un infarto mentre a bordo di una nave della Costa Crociere proveniente dalle Baleari. In entrambi i casi è intervenuta la capitaneria di porto di Cagliari.



