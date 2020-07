Cronaca 218

Tragedia sfiorata a Gela, ragazza di 15 anni precipita da un balcone: non è in pericolo di vita

Sembra che la ragazza improvvisamente abbia perso l'equilibrio mentre era al primo piano di un immobile adibito a comunità per minori

Redazione

29 Luglio 2020 16:18

Tragedia sfiorata a Gela dove una 15enne questa mattina è precipitata dal balcone del primo piano di uno stabile di una comunità per minori situata nel centro storico. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasferita in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ha riportato delle fratture in varie parti del corpo. Gli agenti del commissariato di Gela, stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

