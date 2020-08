Cronaca 754

Tragedia nell'ennese, cade da un traliccio per fuggire da un incendio e muore travolto dalle fiamme

La vittima è un operaio di 25 anni di Pescara, Francesco Colasante che dopo essere caduto dal traliccio, si è fratturato una caviglia

Redazione

20 Agosto 2020 09:59

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Troina, in provincia di Enna. Un incidente sul lavoro ha provocato la morte di un operaio di 25 anni di Pescara, Francesco Colasante.Il giovane, secondo le prime informazioni, stava lavorando su un traliccio per una ditta che effettua lavori per conto terzi: a causa di scintille, ma non si sa ancora come causate, sul terreno al di sotto della struttura si sarebbe sviluppato un incendio. Il 25enne, nel tentativo di mettersi in salvo, sarebbe caduto a terra fratturandosi una caviglia. Mentre gli altri compagni di lavoro hanno avuto la possibilità di allontanarsi, le fiamme avrebbero travolto l'operaio senza lasciargli scampo.

Trasportato successivamente al Cannizzaro di Catania, Colasante è morto per le gravi ustioni ricevute. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nicosia. La procura di Enna ha aperto un fascicolo per indagare su quanto accaduto: al momento è contro ignoti.





