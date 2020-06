Cronaca 857

Tragedia nella notte a Palermo, travolto da un'auto mentre attraversa la strada: muore 17enne

Dopo l'impatto la donna alla guida dell'auto si è immediatamente fermata a prestare soccorso

21 Giugno 2020

Tragedia nella notte a Palermo. Un 17enne, A.C. del quartiere Noce, è stato investito in viale Regione Siciliana ed è morto sul colpo. L'incidente, come confermano dagli uffici della sezione Infortunistica della polizia municipale, è avvenuto intorno alle 3,50 sulla corsia centrale in direzione Catania all'altezza di Mediaworld.La vittima, stando ad una prima ricostruzione, è stata travolta da un'auto, una Dacia rossa guidata da una donna, mentre attraversava la strada. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti il personale dell'Infortunistica e i sanitari del 118 ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Dopo l'impatto la donna si è immediatamente fermata a prestare soccorso. Ancora presente sul luogo dello scontro l'Infortunistica per i rilievi e chiarire la dinamica di quanto accaduto. (Valentina Grasso, Gds.it)



