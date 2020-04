Cronaca 461

Tragedia nel Salento, bimbo di otto mesi muore dopo essere stato azzannato dal suo cane

Sono stati i genitori a portare il piccolo, gravemente ferito, in ospedale dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo

Redazione

12 Aprile 2020 22:19

Un bimbo di otto mesi è morto nel Salento, dopo essere stato azzannato dal cane di famiglia, un animale di grossa taglia. Il tragico episodio è avvenuto ieri sera a Torre Pali, nel Capo di Leuca, nell’abitazione dove il piccolo si trovava insieme ai suoi genitori.Sono stati questi ultimi a portare il piccolo, gravemente ferito, al Pronto soccorso dell’ospedale «Cardinale Panìco» di Tricase (Lecce), dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.Gli stessi medici hanno allertato i carabinieri della compagnia di Tricase che ora indagano per chiarire la dinamica dei fatti, anche attraverso l’ascolto dei genitori sconvolti per l’accaduto



Un bimbo di otto mesi è morto nel Salento, dopo essere stato azzannato dal cane di famiglia, un animale di grossa taglia. Il tragico episodio è avvenuto ieri sera a Torre Pali, nel Capo di Leuca, nell’abitazione dove il piccolo si trovava insieme ai suoi genitori.Sono stati questi ultimi a portare il piccolo, gravemente ferito, al Pronto soccorso dell’ospedale «Cardinale Panìco» di Tricase (Lecce), dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.Gli stessi medici hanno allertato i carabinieri della compagnia di Tricase che ora indagano per chiarire la dinamica dei fatti, anche attraverso l’ascolto dei genitori sconvolti per l’accaduto



News Successiva Palermo. Grigliata sui tetti dei palazzi, il video diventa virale: interviene la polizia e scatta il "fuggi fuggi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare