Cronaca 181

Tragedia nel lodigiano, donna di 34 anni travolta da un treno mentre era a bordo della sua auto

Era originaria di Pizzighettone ed era alla guida di una Citroen C1 rossa, accartocciata dopo l’impatto con il convoglio di Trenord

Redazione

15 Agosto 2020 20:17

Un’automobilista di 34 anni è morta oggi investita dal treno regionale 2651 di Trenord Milano-Mantova all’altezza del passaggio a livello tra Maleo (Lodi) e Pizzighettone (Cremona). Da un primo sopralluogo, gli inquirenti si era pensato che le sbarre del passaggio a livello non fossero correttamente abbassate all’arrivo del convoglio.Quando sono arrivati sul posto Polfer e carabinieri, infatti, le barriere mobili sono state trovate alzate e intatte. Ma come rende noto la Rfi (Rete ferroviaria italiana), i tecnici hanno verificato oggi che le sbarre del passaggio a livello «sono perfettamente funzionanti».

La donna travolta e uccisa dal treno si chiamava Elisa Conzadori. Era originaria di Pizzighettone ed era alla guida di una Citroen C1 rossa, accartocciata dopo l’impatto con il convoglio di Trenord. Il passaggio a livello è sulla strada ex statale 234. E’ in via di recupero anche la scatola nera del treno regionale Milano-Mantova, che potrebbe aiutare a capire l'esatta dinamica dell’incidente.

Intanto la Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta sulla morte della donna. Nonostante l’analisi della scatola nera del passaggio a livello da parte di Rfi avrebbe escluso guasti, restano i dubbi degli inquirenti, che già dalle prime indagini hanno ipotizzato un possibile malfunzionamento.

Per questo ora indagherà la Procura con la volontà di arrivare ad accertare come sia stato possibile che avvenisse l’incidente e che le sbarre siano state trovate, ai primi rilievi, alzate e integre.





