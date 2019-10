Cronaca 180

Tragedia nel cuneese, bimbo muore travolto da un vaso di marmo mentre giocava nel cortile di casa

Il piccolo aveva soli tre anni. Dopo essere stato ricoverato d'urgenza e sottoposto ad un intervento chirurgico, è deceduto

Redazione

19 Ottobre 2019 16:24

All'alba è morto il bambino di tre anni di Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, travolto da un vaso mentre giocava nel cortile di casa. Subito ricoverato in condizioni disperate ieri pomeriggio, è stato operato nel corso della notte. Troppo gravi le lesioni riportate dal piccolo a livello di torace e addome, che non hanno consentito allo staff di chirurghi e cardiochirurghi dell'ospedale Regina Margherita di salvargli la vita. La procura di Cuneo aprirà un'inchiesta sull'incidente. L'indagine sarà effettuata dai carabinieri e avrà l'obiettivo di individuare gli eventuali responsabili dell'incidente.La tragedia è avvenuta nel giardino della villetta di via Mazzini dove il piccolo viveva con la famiglia, molto conosciuta in paese dove gestisce una azienda di stampati in alluminio. Secondo quanto ricostruito, è stato il bimbo, mentre giocava, a travolgere il vaso che lo ha ucciso.



