Cronaca 994

Tragedia in un hotel, bimba di 11 anni annega nella piscina: non si esclude un malore

Indagini dei carabinieri estese anche a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nelle strutture aperte al pubblico

Redazione

26 Luglio 2020 20:46

Una bambina di 11 anni è annegata nel Napoletano in una piscina. Il fatto è accaduto in un hotel di Ercolano, il "Punta quattro venti". Secondo quanto si è appreso, alle 19:30 la bimba era intenta a giocare nella piscina davanti ai suoi familiari quando sarebbe annegata. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma e della piscina. Per i primi rilievi sono intervenuti i carabinieri di Torre Annunziata.Non si esclude un malore per la piccola. Indagini estese anche a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nelle strutture aperte al pubblico.



