Cronaca 406

Tragedia in Germania, 27enne uccide i suoi cinque figli e poi tenta il suicidio gettandosi sotto un treno

La nonna avrebbe chiamato la polizia dicendo che sua figlia, di 27 anni, ha ucciso cinque dei suoi figli ed è poi scappata con un altro bambino

Redazione

04 Settembre 2020 15:31

In Germania cinque bambini sono stati trovato morti in una casa a Solingen, in Nordreno-Vestfalia. La polizia ha confermato la notizia data da diversi media locali, senza aggiungere dettagli.Le vittime sono fratellini di uno, due, tre, sei e otto anni. La nonna avrebbe chiamato la polizia dicendo che sua figlia, di 27 anni, ha ucciso cinque dei suoi figli ed è poi scappata con un altro bambino con l’obiettivo di suicidarsi.

Alle 13:46 ha tentato di suicidarsi gettandosi sotto un treno della metropolitana alla stazione centrale di Dusseldorf, distante circa 35 chilometri da Solingen. La donna è sopravvissuta ed è gravemente ferita. Secondo la Bild on line un sesto fratellino dei 5 bambini trovati morti è stato trovato illeso a casa della nonna.

Davanti al palazzo in cui abitava la donna, diverse decine di persone rimangano in mezzo alla strada increduli, sotto la pioggia. Molte le ambulanze, mentre è un via-vai delle auto della polizia, l’area di fronte all’edificio è stata transennata dagli agenti. «In questa zona non è mai successo niente del genere», ha affermato il presidente della polizia di Solingen, Markus Roehrl. Questa tragedia, ha aggiunto, «ha una dimensione sconvolgente».

Ovviamente molte persone del quartiere conoscevano i ragazzi. A quanto riferisce la polizia, si tratta di tre bambine di un anno e mezzo, due e tre anni, nonché di due ragazzi di sei e otto anni. Il figlio undicenne che è sopravvissuto è stato portato da alcuni parenti che se ne stanno prendendo cura.





