Cronaca 7783

Tragedia in contrada Cammarella a Caltanissetta, un uomo si toglie la vita nella sua abitazione

Quando i familiari lo hanno trovato era già deceduto. Ignoti i motivi del gesto

Redazione

19 Settembre 2019 14:59

Tragedia questa mattina poco dopo mezzogiorno in contrada Cammarella, in zona San Luca, dove un elettricista di 59 anni si è tolto la vita impiccandosi. Quando i familiari lo hanno trovato era già deceduto e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Ignoti i motivi del gesto

Tragedia questa mattina poco dopo mezzogiorno in contrada Cammarella, in zona San Luca, dove un elettricista di 59 anni si è tolto la vita impiccandosi. Quando i familiari lo hanno trovato era già deceduto e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Ignoti i motivi del gesto

Rissa fra due famiglie a colpi di spranghe, coltelli e mazze da baseball: 10 misure cautelari nell'ennese

News Successiva Novantenne stuprata e rapinata a Messina da due minori per un paio di occhiali e una bici: la ricostruzione della polizia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews