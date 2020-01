Cronaca 2765

Tragedia di Mussomeli: alla figlia quel rapporto non era mai piaciuto. A trovare i cadaveri dei tre l'altro figlio

La donna voleva troncare la relazione per sempre. In queste ore i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta e della Stazione di Mussomeli, stanno interrogando familiari e amici dei tre alla ricerca di indizi utili a ricostruire quanto accaduto

Redazione

31 Gennaio 2020 11:56

Una relazione nascosta quella tra Rosalia Mifsud e Michele Noto, di 20 anni più giovane di lei, che la donna voleva troncare per sempre. Quel rapporto infatti non piaceva alla figlia, Monica Diliberto, 27 anni, che non era d'accordo sul fatto che la donna avesse una relazione con un giovane della sua stessa età. E' quanto emergerebbe in queste prime ore dopo il duplice omicidio di questa notte a Mussomeli. Noto, all'ennesimo rifiuto, dopo aver ammazzato madre e figlia si è tolto la vita. I cadaveri dei tre sono stati trovati dall'altro figlio della donna, un giovane di 22 anni, che era stato contattato dal fidanzato di Monica che non riusciva a mettersi in contatto con la ragazza. Il giovane dunque si è recato in casa per capire cosa stesse succedendo. I tre giacevano ormai privi di vita nella camera da letto della donna. Rosalia Mifsud fino a tarda sera sarebbe stata a casa della vicina. Era tranquilla e non lasciava trasparire alcuna preoccupazione. Noto invece, in prima serata, sarebbe stato visto in giro a passeggiare con il suo cane corso. Al momento dell'omicidio, poco dopo la mezzanotte, nessuno ha udito grida. Solo un vicino di casa avrebbe sentito il rumore di porte che sbattevano. In queste ore i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta e della Stazione di Mussomeli, stanno interrogando familiari e amici dei tre alla ricerca di indizi utili a ricostruire quanto accaduto. A quanto pare una delle due donne avrebbe aperto la porta a Michele Noto e dopo una violenta discussione si è consumata la tragedia.

Una relazione nascosta quella tra Rosalia Mifsud e Michele Noto, di 20 anni più giovane di lei, che la donna voleva troncare per sempre. Quel rapporto infatti non piaceva alla figlia, Monica Diliberto, 27 anni, che non era d'accordo sul fatto che la donna avesse una relazione con un giovane della sua stessa età. E' quanto emergerebbe in queste prime ore dopo il duplice omicidio di questa notte a Mussomeli. Noto, all'ennesimo rifiuto, dopo aver ammazzato madre e figlia si è tolto la vita. I cadaveri dei tre sono stati trovati dall'altro figlio della donna, un giovane di 22 anni, che era stato contattato dal fidanzato di Monica che non riusciva a mettersi in contatto con la ragazza. Il giovane dunque si è recato in casa per capire cosa stesse succedendo. I tre giacevano ormai privi di vita nella camera da letto della donna. Rosalia Mifsud fino a tarda sera sarebbe stata a casa della vicina. Era tranquilla e non lasciava trasparire alcuna preoccupazione. Noto invece, in prima serata, sarebbe stato visto in giro a passeggiare con il suo cane corso. Al momento dell'omicidio, poco dopo la mezzanotte, nessuno ha udito grida. Solo un vicino di casa avrebbe sentito il rumore di porte che sbattevano. In queste ore i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta e della Stazione di Mussomeli, stanno interrogando familiari e amici dei tre alla ricerca di indizi utili a ricostruire quanto accaduto. A quanto pare una delle due donne avrebbe aperto la porta a Michele Noto e dopo una violenta discussione si è consumata la tragedia.

Il duplice femminicidio di Mussomeli. Il vicino: "Rosa era tranquillissima, nessuna paura in lei"

News Successiva Caltanissetta. Continue liti in casa con i familiari, trentenne ai domiciliari condotto in carcere

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare