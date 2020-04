Cronaca 144

Tragedia ad Arezzo, uccide la figlia di 3 anni e tenta suicidio lanciandosi in un pozzo

In casa dei vicini è stato trovato il fratellino più grande di 12 anni, a sua volta ferito ma in maniera lieve

Redazione

21 Aprile 2020 16:37

Ha ucciso la figlia di 3 anni colpendola alla gola con un coltello. Poi ha tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. E' accaduto in un piccolo centro della provincia di Arezzo. Sul posto i carabinieri insieme al 118. In casa dei vicini è stato trovato il fratellino più grande di 12 anni, a sua volta ferito ma in maniera lieve proprio perché era riuscito a fuggire e a ripararsi presso dei vicini. La madre non era in casa durante il raptus del marito, era andata a fare la spesa. L'uomo, un operaio originario del Bangladesh, è stato estratto vivo dal pozzo grazie all'intervento dei vigili del fuoco.



Tutto è avvenuto in un'abitazione al terzo piano di una palazzina in un quartiere residenziale. A dare l'allarme sarebbe stato un vicino di casa della stessa nazionalità dell'uomo. Il padre della bambina, 39 anni, si è poi buttato in un pozzo vicino all'abitazione e lì è stato tirato fuori dai vigili del fuoco. Si trova ora all'ospedale della Gruccia, in Valdarno, in codice giallo. Portato nello stesso ospedale, sempre in codice giallo, anche il figlio, fratello della bambina uccisa che presenta piccole ferite alla testa e non è in pericolo di vita.Tutto da chiarire al momento cosa abbia scatenato l'aggressione. Insieme ai carabinieri sul luogo del delitto è intervenuto anche il pm Laura Taddei. Secondo alcune testimonianze, non confermate al momento da nessuna fonte ufficiale, l'uomo lavora in una ditta che si occupa della pulizia dei metalli e si trova in cassintegrazione per via dell'emergenza sanitaria. Negli ultimi giorni era parso piuttosto agitato tanto che la moglie, 33 anni, si era convinta a chiamare un medico. Quest'ultimo aveva prescritto un calmante. Non aveva precedenti penali. (Fonte Repubblica.it)



Ha ucciso la figlia di 3 anni colpendola alla gola con un coltello. Poi ha tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. E' accaduto in un piccolo centro della provincia di Arezzo. Sul posto i carabinieri insieme al 118. In casa dei vicini è stato trovato il fratellino più grande di 12 anni, a sua volta ferito ma in maniera lieve proprio perché era riuscito a fuggire e a ripararsi presso dei vicini. La madre non era in casa durante il raptus del marito, era andata a fare la spesa. L'uomo, un operaio originario del Bangladesh, è stato estratto vivo dal pozzo grazie all'intervento dei vigili del fuoco.



Tutto è avvenuto in un'abitazione al terzo piano di una palazzina in un quartiere residenziale. A dare l'allarme sarebbe stato un vicino di casa della stessa nazionalità dell'uomo. Il padre della bambina, 39 anni, si è poi buttato in un pozzo vicino all'abitazione e lì è stato tirato fuori dai vigili del fuoco. Si trova ora all'ospedale della Gruccia, in Valdarno, in codice giallo. Portato nello stesso ospedale, sempre in codice giallo, anche il figlio, fratello della bambina uccisa che presenta piccole ferite alla testa e non è in pericolo di vita.Tutto da chiarire al momento cosa abbia scatenato l'aggressione. Insieme ai carabinieri sul luogo del delitto è intervenuto anche il pm Laura Taddei. Secondo alcune testimonianze, non confermate al momento da nessuna fonte ufficiale, l'uomo lavora in una ditta che si occupa della pulizia dei metalli e si trova in cassintegrazione per via dell'emergenza sanitaria. Negli ultimi giorni era parso piuttosto agitato tanto che la moglie, 33 anni, si era convinta a chiamare un medico. Quest'ultimo aveva prescritto un calmante. Non aveva precedenti penali. (Fonte Repubblica.it)



News Successiva Coronavirus, controlli alimentari in Sicilia: multe per 50mila euro. Ispezionate 70 ditte

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare