Tragedia ad Agrigento, bimba di un anno muore per una polmonite: eseguito il tampone

La piccola era stata già ricoverata, circa 10 giorni fa, presso il reparto di Pediatria del San Giovanni di Dio per una polmonite

24 Aprile 2020 09:19

Una bimba di 1 anno è deceduta per una polmonite al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, ad Agrigento, dove era stata trasportata ieri pomeriggio. Aveva la febbre alta e poco dopo l’ingresso, mentre veniva sottoposta ad accertamenti sanitari, è morta. I medici hanno eseguito il tampone post mortem per accertare se sia rimasta vittima del coronavirus.La piccola, figlia di immigrati, era stata già ricoverata, circa 10 giorni fa, presso il reparto di Pediatria del San Giovanni di Dio per una polmonite. Dopo la cura di antibiotici alla quale aveva risposto bene e il tampone Covid-19 che è risultato negativo, appena guarita è stata dimessa. La bimba dopo alcuni giorni aveva avuto nuovamente la febbre.



